Consejo Estatal avanza con acciones concretas

Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la participación de instituciones estatales, autoridades municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Por indicaciones del fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien funge como secretario Técnico del Consejo, participó el fiscal de Distrito Metropolitano, Jesús Ernesto Molina Ramos, quien presentó ante el pleno el informe de seguimiento a los acuerdos adoptados durante la Segunda Sesión Ordinaria, dando cuenta de los avances alcanzados mediante la coordinación entre las instituciones que integran este órgano colegiado.

Resultados

Entre los resultados informados destacan el seguimiento a los planes de trabajo de los municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil; las acciones de planeación con perspectiva de género; y los trabajos realizados entre la Fiscalía General del Estado y el sector Salud para mejorar la atención de casos de violencia sexual y fortalecer la aplicación de la NOM-046.

El fiscal de Distrito Metropolitano resaltó la importancia de dar seguimiento a los compromisos asumidos por las instituciones, privilegiando que los acuerdos del Consejo se traduzcan en acciones que fortalezcan la protección y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en Chiapas.