Con el propósito de fortalecer la convivencia entre las distintas expresiones religiosas y contribuir a la construcción de la pacificación, el Consejo Interreligioso de Chiapas (CICH) realizó el foro la “Libertad religiosa y construcción de paz: diálogo, derechos y colaboración”, en el que reunió a representantes de iglesias, asociaciones religiosas, autoridades y sociedad civil.

Durante el encuentro, desarrollado en Tuxtla Gutiérrez, se destacó la importancia de generar espacios donde las diferencias de credo no representen motivos de división, sino oportunidades para fomentar el respeto, la tolerancia y el trabajo conjunto en favor de las comunidades.

Canales de comunicación

El Consejo explicó que su objetivo no es unificar las creencias ni sustituir la identidad de las distintas tradiciones religiosas, sino establecer canales de comunicación y colaboración que permitan atender problemáticas sociales, prevenir actos de discriminación e intolerancia y promover una cultura de paz.

Como parte de este trabajo, el organismo presentó su agenda de actividades para los próximos meses, entre las que destaca el XXV Encuentro de Voces por la Paz, que reunirá a diferentes iglesias en conciertos con mensajes de unidad y esperanza.

Acciones

Las presentaciones se realizarán el 3 de diciembre en el Teatro Junchavín de Comitán de Domínguez; el 9 de diciembre en el Teatro Hermanos Domínguez de San Cristóbal de Las Casas, y el 15 de diciembre en el Teatro Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez.

También se llevará a cabo el Parlamento Interreligioso, el 3 de diciembre en el Congreso del Estado, donde se presentarán 45 mensajes y propuestas de las comunidades de fe para contribuir, desde la gestión pública y el trabajo legislativo, a generar oportunidades para la ciudadanía.

Otra de las actividades será el Día de la Oración Interreligiosa por la Paz en Chiapas, programada para el 23 de enero de 2027, en coordinación con el Gobierno del Estado.

La jornada se desarrollará simultáneamente a las 7:30 horas en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, la Plaza de la Paz de San Cristóbal de Las Casas y el parque Bicentenario de Tapachula.