Conservación de ANP requiere diálogo constante

Chiapas no sólo posee una de las mayores riquezas biológicas de México, sino que también alberga una alta diversidad cultural, por lo que la conservación de sus Áreas Naturales Protegidas (ANP) requieren un diálogo constante con las poblaciones que las habitan o rodean, así lo expuso el académico Benigno Gómez y Gómez.

Demandas sociales

En ese sentido, indicó que la conservación debe tomar en cuenta las demandas sociales de una población que sigue enfrentando marginalidad. “La justicia social es una elemento fundamental para que los derechos se vean favorecidos, es un enfoque sistémico” dijo.

Consejeros

En el panorama estatal, son los consejos asesores de cada ANP que hacen de puente entre la conservación ecológica y la exigencia social, detalló el investigador.

Diálogo

Por su parte, Roberto Escalante López, director del santuario Playa Puerto Arista, dijo que es necesario integrar los conocimiento locales y tradicionales juntos a los desarrollos académicos, lo que han logrado a través de la invitación de distintos expertos.