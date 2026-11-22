A casi dos años del inicio de la administración, Chiapas ha mostrado signos de recuperación económica, así lo afirmó Conrado de la Cruz Selvas, subsecretario de Comercio del Estado, quien destacó el crecimiento industrial del 27.5 por ciento de acuerdo al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa en México (Imaief).

“¿Qué quiere decir eso? Que ya hay certeza en el estado para invertir y generar desarrollo económico”, explicó el funcionario.

Además, señaló que la recuperación es positiva y que el Gobierno Estatal ya sentó las bases en materia de seguridad, el cual, era el principal reto para atender desde que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asumió el cargo.

“Apenas estamos iniciando; ahorita ya el gobernador sentó las bases en materia de seguridad, lo ha mencionado muchas veces, ya viene el proyecto de desarrollo económico del gobierno”, agregó.

Polos de desarrollo

Respecto a los desarrollos planeados en la entidad, el subsecretario detalló que existen diferentes modalidades, por un lado, están los polos de desarrollo para el bienestar en Tapachula, impulsados por la Marina y la Sedena.

Por otro, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), promovidos por la Secretaría de Economía Federal, entre los que se encuentra el de Llanos San Juan.

Reveló que ya están los últimos cierres para empezar a promocionar este Podecobi y que venga un desarrollador a poder empezar a generar estos parques industriales, que es lo que se busca generar ahí.

De la Cruz Selvas indicó que se mantienen a la espera de respuestas de algunas instituciones federales para consolidar los proyectos, aunque el proceso avanza de manera positiva, mencionó, también el gasoducto que promueve el Gobierno del Estado, el cual abastecerá de gas a toda la región industrial.

“Vamos avanzando poco a poco, marcando los tiempos que dictan los trámites administrativos”, concluyó el subsecretario de Comercio.