Consolida compromiso con la formación académica

En el marco de la conmemoración por su 49 aniversario, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP) reafirmó su compromiso con la excelencia académica y la profesionalización del servicio público mediante la entrega de títulos de maestría y doctorado a egresadas y egresados, así como la firma de un convenio de colaboración interinstitucional con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

La ceremonia fue encabezada por la titular de la Secretaría general de Gobierno y Mediación (SGGyM), Dulce María Rodríguez Ovando, en representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar; acompañada por la presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; el presidente del Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP), Rafael Enrique Valenzuela Mendoza; y el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Eber Omar Betanzos Torres.

Como parte de este acto académico se realizó la entrega de 11 títulos de Doctorado en Administración Pública, 14 títulos de Maestría en Administración y Políticas Públicas, así como cinco títulos de Maestría en Educación, reconociendo el esfuerzo, dedicación y preparación de las y los profesionistas que culminaron satisfactoriamente su formación de posgrado.

Convenio

En este marco, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración Interinstitucional entre IAP Chiapas e INAP con el objetivo de fortalecer la capacitación, la profesionalización y el intercambio académico en beneficio de la administración pública estatal y municipal.

Asimismo, se realizó la develación conmemorativa del 49 Aniversario del IAP Chiapas, acto simbólico que refrenda la trayectoria de casi cinco décadas de trabajo institucional orientado a la formación de servidores públicos comprometidos con el desarrollo de Chiapas.

Durante su mensaje, la presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho, destacó que la transformación del estado exige una administración pública eficiente, preparada y sensible a las necesidades de la ciudadanía.