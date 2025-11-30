Consolida ERA nuevas Áreas Naturales Protegidas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la firma del Decreto de Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas (ANP) con la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica para los territorios Laguna de Pájaros Azules y El Mirador, y entregó el certificado de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) del Área Natural Protegida La Cueva de Tepezcuintle, en el municipio de Jitotol.

Sentido humanista

Ante habitantes, ejidatarios y representantes de sectores productivos, el mandatario remarcó que este acto ratifica el sentido humanista, la conciencia ambiental y la filosofía del buen vivir que impulsa el gobierno de la Nueva ERA. Señaló que el propósito es fortalecer las acciones orientadas a la protección de la flora, la fauna y los recursos hídricos, así como a promover el bienestar comunitario y un desarrollo económico sustentable.

Ramírez Aguilar enfatizó que el cuidado del medio ambiente es uno de los pilares de su administración y destacó los avances en la restauración de microcuencas, la construcción de brechas cortafuegos para prevenir incendios y la incorporación de nuevas áreas naturales protegidas. Subrayó que estas acciones buscan resguardar la madre tierra y asegurar un mejor porvenir para las próximas generaciones. Asimismo, anunció que impulsará el pago por servicios ambientales y reforzará la vigilancia contra la tala clandestina, la cual será sancionada con rigor.

“Gracias por lo que han hecho por su pueblo, por Chiapas, México y el mundo. Vean en mí a un gobernador amigo; hago esto porque tengo un compromiso con mi conciencia y con el pueblo, no por quedar bien. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar el bien común. Seré un gobernante que siempre luchará por la paz, la tranquilidad, el desarrollo y el buen vivir de las y los chiapanecos”, expresó el gobernador, quien también participó en las labores de reforestación en la zona.

Acuerdos tomados

El titular de la Oficina de Representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Chiapas, Carlos Morales Vázquez, apuntó que estos decretos se suman a acciones recientes en diversos municipios, alcanzando cerca de cuatro mil hectáreas protegidas que conforman un corredor biológico esencial para especies emblemáticas. Destacó que estas medidas fortalecen la protección ambiental, fomentan una mayor cultura de conservación y contribuyen a disminuir el riesgo de incendios forestales en Chiapas.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca, explicó que en esta ocasión se integran más de 253 hectáreas de bosque como Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Laguna de Pájaros Azules, con 60 hectáreas de humedales y bosque fundamentales para la fauna; El Mirador, con 75 hectáreas estratégicas para el desplazamiento de especies y con potencial turístico; y la Cueva del Tepezcuintle, con 118 hectáreas que albergan más de 40 especies de flora y fauna.

Agregó que el Gobierno de la “Nueva ERA” suma ocho decretos ambientales y mantiene la meta de alcanzar 10 este año, lo que ha posicionado a Chiapas a nivel nacional e internacional por su firme compromiso con la preservación ambiental y la defensa de su biodiversidad. Agradeció también la colaboración de ejidatarios y ayuntamientos en la protección de estas áreas, y llamó a seguir consolidando la conservación en la entidad.

Reconocimiento

El presidente municipal de Jitotol, José Gregorio Pérez Molina, comentó que la entrega de estos decretos no es un mero trámite, sino un reconocimiento al alto valor ambiental de la región, donde se resguardan ecosistemas únicos y especies en peligro crítico. “Estas áreas que hoy se protegen no son simples puntos en un mapa; son el hogar de un tesoro único en el mundo, como lo es la extraordinaria biodiversidad que solo existe en estas montañas”, señaló.

Por su parte, el comisariado del ejido Jitotol de Zaragoza, Andrés Ruiz Núñez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la entrega de estos decretos de reservas ecológicas, que representan un apoyo decisivo para la protección de los bosques y su permanencia. Reiteró el compromiso de la comunidad con el cuidado de la madre naturaleza y con la conservación de estas zonas, consideradas el pulmón del municipio y un legado ambiental para las futuras generaciones.

Estuvieron presentes el fiscal Ambiental, Vicente César Molina Zenteno; el director general de la Procuraduría Ambiental, Héctor Jesús Zuart Córdova; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; el director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Raúl Díaz Velázquez, en representación del director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); así como el representante del comisariado ejidal de Pájaros Azules, Juan Martín Pérez Sánchez, entre otros.