Consolida HGRE No. 13 atención especializada

A un año del inicio de operaciones del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas fortalece la atención de alta especialidad mediante la incorporación progresiva de servicios, procedimientos, infraestructura y personal especializado.

Desde el inicio de su primera jornada asistencial, el 14 de septiembre de 2025, el hospital comenzó con consulta externa, rehabilitación, nutrición, imagenología y acciones preventivas. Posteriormente, amplió su capacidad con la apertura de hospitalización, Urgencias, terapia intensiva pediátrica y la sala de hemodinamia. En esta última se realizaron los primeros cateterismos cardíacos del IMSS en Chiapas; además, el 1.º de diciembre de ese mismo año se efectuó con éxito la primera cirugía a corazón abierto del IMSS en la entidad.

La directora del HGRE No. 13, Daniela Miranda López, destacó que este primer aniversario representa el resultado del compromiso y la coordinación de las distintas categorías del hospital para acercar servicios de alta especialidad a las y los derechohabientes de Chiapas.