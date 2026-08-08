Consolida IMSS atención de alta especialidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó la Primera Jornada de Reemplazo de Rodilla y Artroscopias en el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, con lo que amplía el acceso de la derechohabiencia a procedimientos especializados dentro de la entidad.

Durante la jornada se realizaron 10 reemplazos articulares de rodilla en personas adultas mayores, entre ellos una prótesis de revisión, procedimiento de alta complejidad que consiste en sustituir o reparar una prótesis previamente colocada que presentó desgaste, aflojamiento, infección u otra complicación.

Asimismo, se efectuaron 12 artroscopias en pacientes jóvenes, procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite diagnosticar y tratar lesiones al interior de las articulaciones mediante una pequeña cámara e instrumental especializado, favoreciendo una recuperación más rápida, menor dolor y una reincorporación temprana a sus actividades cotidianas y laborales.

Equipamiento especializado

Para esta jornada se utilizó equipamiento especializado que integra sistemas de video en ultra alta definición, fuentes de luz, bombas de irrigación y dispositivos diseñados para realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión y seguridad para las y los pacientes.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que este tipo de jornadas fortalecen la capacidad resolutiva institucional y permiten ampliar el acceso a procedimientos altamente especializados, evitando traslados a otras entidades y mejorando la oportunidad en la atención.

Añadió que las y los beneficiados fueron referidos desde distintos municipios de Chiapas, lo que refleja la confianza en la capacidad resolutiva del HGRE No. 13 como centro de referencia para procedimientos de alta especialidad.

Trabajo multidisciplinario

Por su parte, la coordinadora clínica de Cirugía del HGRE No. 13, doctora Estrella Denisse Rosas Zaragoza, señaló que la incorporación de tecnología especializada y el trabajo multidisciplinario permiten ofrecer procedimientos cada vez más complejos con resultados que mejoran la calidad de vida de las y los pacientes, especialmente de quienes recuperan su movilidad y pueden reincorporarse a sus actividades familiares, sociales y laborales.

El éxito de esta jornada fue posible gracias al trabajo coordinado de médicas y médicos especialistas en cirugía, personal de anestesiología, Enfermería quirúrgica, técnicos quirúrgicos, personal de recuperación, camillería, Trabajo Social y demás profesionales de la salud que, con compromiso, experiencia y vocación de servicio, hicieron posible brindar atención especializada con calidad y seguridad.