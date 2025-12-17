Consolida MC fuerza territorial en Chiapas

Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas realizó una gira de alto impacto político y organizativo en la región norte del estado, donde se llevaron a cabo las tomas de protesta de las Comisiones Operativas Municipales (COM) en Chapultenango, Ixtacomitán, Solosuchiapa y Reforma, consolidando una presencia territorial que hoy se expresa en estructura, organización y capacidad de movilización ciudadana.

Las actividades fueron encabezadas por Manuel Sobrino Durán, coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano en Chiapas, y contaron con la participación de una amplia comitiva estatal del movimiento, reflejo del respaldo político y del momento de crecimiento que vive MC en la entidad. La gira contó con el acompañamiento del Alcalde Naranja de Reforma, Pedro Ramírez Ramos, en cada uno de los eventos.

Protesta

En Chapultenango, rindió protesta la Comisión Operativa Municipal encabezada por Alfredo Gómez, marcando el inicio de una gira que evidenció el avance del movimiento en municipios donde hoy Movimiento Ciudadano cuenta con estructura real y liderazgo local. Este acto formó parte del recorrido estatal acompañado por dirigencias, representantes populares y áreas estratégicas del movimiento.

Posteriormente, en Ixtacomitán, asumió funciones la COM coordinada por Luis Moreno reafirmando que el crecimiento de Movimiento Ciudadano no es aislado ni circunstancial, sino resultado de una estrategia territorial clara, acompañada de liderazgos estatales y nacionales comprometidos con la consolidación del proyecto en Chiapas.

La gira continuó en Solosuchiapa, donde se formalizó la Comisión Operativa Municipal bajo la coordinación de Julián López fortaleciendo la presencia del movimiento en la región norte y sumando un municipio más a una red de estructuras activas que hoy trabajan de manera coordinada y con visión de largo plazo.

El cierre se llevó a cabo en Reforma, donde la toma de protesta de la COM encabezada por Josué Contreras reunió a más de tres mil personas, en un evento multitudinario que dejó constancia del respaldo ciudadano con el que hoy cuenta Movimiento Ciudadano en Chiapas.