Consolida SSP la paz y credibilidad de la Nueva ERA

A un año del inicio del Gobierno de la Nueva ERA, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a cargo de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, ha sido reconocida como el eje operativo central del control territorial y de la coordinación interinstitucional para preservar el orden y la paz en todos los rincones de Chiapas.

Actuación eficaz

La SSP se mantiene en sesión permanente, con capacidad de activación inmediata, respuesta rápida y despliegue oportuno de sus fuerzas operativas, garantizando una actuación eficaz ante situaciones que pudieran afectar la paz y la seguridad de la población. Además de mantener presencia visible y supervisión constante, con especial atención en los municipios considerados puntos prioritarios dentro de la estrategia integral de seguridad del estado.

Asimismo, la SSP ha generado resultados positivos, fortaleciendo la credibilidad institucional y la percepción real de paz entre la ciudadanía, destacando que es una institución que no tiene descanso cuando se trata de proteger la tranquilidad y el bienestar del pueblo de Chiapas.

Institución cercana

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) reafirma su compromiso de mantener una estrategia permanente de prevención, control territorial y coordinación interinstitucional, consolidando una institución cercana, confiable y al servicio del pueblo de Chiapas.