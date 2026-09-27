Consolida Yamil Medalla Fray Matías de Córdova

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó la consolidación de la Medalla Fray Matías de Córdova, distinción que reconoce a mujeres y hombres cuya trayectoria ha dejado una huella en el bienestar, la cultura y el desarrollo de la ciudad. La instalación de un Comité de Selección fortaleció el proceso para valorar las aportaciones de quienes sean postulados a recibirla.

La primera medalla fue entregada por Yamil Melgar a don Bruno Giesemann, impulsor de Finca Argovia y de la Ruta del Café. Su legado unió la tradición cafetalera del Soconusco con el turismo sustentable, la conservación de la naturaleza y la promoción de los productos de la región. La entrega se realizó durante la 81ª Sesión del Consejo Regulador de la Marca Chiapas, con la presencia de Segundo Guillén, Rómulo Farrera y representantes de los sectores productivo y turístico.

Reconocimiento

Melgar Bravo señaló que la presea, inspirada en el legado humanista de Fray Matías de Córdova, permite reconocer a personas que han abierto camino en la educación, la ciencia, la cultura, las artes, el cuidado del medio ambiente y el servicio a la comunidad. También acerca sus historias a las nuevas generaciones para que conozcan a quienes han contribuido a construir Tapachula.

En educación, el alcalde resaltó la apertura de la biblioteca pública del ejido 20 de Noviembre, la renovación de los baños de la Prepa 1 y la entrega de útiles escolares. En cultura, destacó las visitas guiadas al Museo de Tapachula, los talleres gratuitos y el apoyo a la formación musical mediante instrumentos y actividades para niñas, niños y jóvenes.

El alcalde reiteró que abrir espacios para aprender y reconocer las trayectorias que han dado prestigio a Tapachula son parte de una misma tarea: ofrecer más oportunidades a las nuevas generaciones y mantener vivo el legado de quienes han trabajado por la ciudad.