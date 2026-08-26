Consolidan atención de alta especialidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó la Primera Jornada de Reemplazo de Rodilla y Artroscopías en el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, donde especialistas chiapanecos llevaron a cabo más de 20 procedimientos quirúrgicos para pacientes de distintas regiones del estado.

La jornada incluyó 10 reemplazos articulares en adultos mayores y 12 artroscopías en pacientes jóvenes.

Entre los procedimientos de mayor complejidad se realizó una cirugía de revisión de prótesis de rodilla, intervención que requiere un nivel avanzado de especialización y permite atender complicaciones como desgaste, aflojamiento o infección de una prótesis previa.

En las artroscopías, mediante una cámara especializada se intervienen las articulaciones a través de pequeñas incisiones, procedimiento que favorece la recuperación de los pacientes.

El doctor Antonio Elías Orellana Mendoza, médico ortopedista y traumatólogo con alta especialidad en reemplazos articulares, destacó la trascendencia de realizar estos procedimientos en Chiapas y desde una institución que también formó parte de su trayectoria profesional.

Por su parte, el doctor Daniel Niño González, médico especialista en Traumatología y Ortopedia con alta especialidad en Cirugía Artroscópica, resaltó que contar con un hospital de estas características permite que pacientes que anteriormente tenían que trasladarse fuera del estado ahora puedan recibir atención especializada en Chiapas.