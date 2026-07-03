Consolidan cobertura de atención especializada

El Hospital General Regiona de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, se consolida como una unidad estratégica para la atención médica especializada al registrar miles de consultas, cirugías, estudios diagnósticos y procedimientos de alta especialidad, a menos de un año de su puesta en operación.

En este periodo, el hospital ha realizado cerca de 14 mil estudios de diagnóstico por imagen con equipos de tecnología de punta, más de 100 procedimientos de hemodinamia para la atención de enfermedades del corazón, alrededor de mil 600 cirugías, casi 40 mil consultas y cerca de 40 mil sesiones de terapia física y rehabilitación.

Asimismo, la unidad continúa fortaleciendo su capacidad de atención con la incorporación de especialistas en áreas prioritarias como cirugía de tórax, oncología, gastroenterología y pediatría, lo que permite ofrecer servicios cada vez más resolutivos a la población derechohabiente.

Equipamiento de alta tecnología

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que los resultados reflejan el compromiso del personal de salud y el equipamiento de alta tecnología con el que cuenta el hospital para responder a las necesidades de la derechohabiencia.

Subrayó que el HGRE No. 13 “XIV de Septiembre” fortalece la red regional de servicios de salud al brindar atención especializada no solo a personas derechohabientes de Chiapas, sino también a pacientes provenientes de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, lo que contribuye a ampliar el acceso oportuno a servicios de alta especialidad.

Con la consolidación de esta unidad médica, el IMSS en Chiapas fortalece la capacidad resolutiva de los servicios especializados, acerca atención de alta complejidad a la población.