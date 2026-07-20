Consolidan la transformación de Relleno Sanitario

En seguimiento a la estrategia ambiental impulsada en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal Yamil Melgar realizó un recorrido de supervisión por el Relleno Sanitario Tipo A de Tapachula, acompañado por el secretario de Sedurbe, Jorge Morales Sánchez; el asesor técnico, Hugo Alejandro García; y la directora de Ecología, Alejandra Salomé Méndez Mendoza, con el propósito de evaluar los avances y dar seguimiento a las acciones que fortalecen el manejo responsable de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el municipio.

Durante la supervisión se informó que, entre los avances más relevantes, destaca la conformación de tres plataformas dentro de la celda emergente, las cuales han sido cubiertas con material arcilloso para garantizar una adecuada disposición final de los residuos.

Nueva operación

Asimismo, la nueva operación permite la descarga simultánea de hasta seis tolvas, cuando anteriormente una sola podía tardar hasta cuatro horas en completar el proceso, optimizando de manera significativa la capacidad operativa del sitio, así como la eficiencia del sistema de recolección de residuos en la ciudad.

Por su parte, la directora de Ecología, Alejandra Salomé Méndez Mendoza, señaló que los trabajos cumplen con los lineamientos y requerimientos establecidos por las autoridades ambientales, permitiendo que el sitio opere bajo los criterios de un Relleno Sanitario Tipo A, con estricto apego a la normatividad vigente y garantizando un manejo ambientalmente responsable de los residuos.

En su intervención, Yamil Melgar destacó que este espacio dejó atrás las condiciones en las que fue recibido como un tiradero de basura a cielo abierto y que hoy representa un referente de transformación ambiental para Tapachula. Asimismo, reiteró que continuará supervisando de manera personal los trabajos para consolidar, en coordinación con el Gobierno del Estado, un municipio más limpio, ordenado y sustentable.