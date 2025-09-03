Consolidan liderazgo en materia de capacitación

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) formó parte de la reunión estratégica Grupo Mundo Maya “La Capacitación: Clave del éxito en el Grupo Mundo Maya”, que se desarrolló en la capital del país.

Durante el evento celebrado en la Ciudad de México (CDMX), el rector Oswaldo Chacón Rojas hizo hincapié en el liderazgo que en la materia tiene la institución; resaltó que Marca Unach se consolida como consultor experto en Grupo Mundo Maya.

En este sentido, Chacón Rojas subrayó que la Unach se encuentra preparada, junto con universidades del Sureste, para responder a los grandes retos que enfrenta el país, con innovación y formación continua al servicio del desarrollo de la República.

Programas de formación

Bajo esta premisa se cuenta con programas de capacitación, que conectan al conocimiento académico con las necesidades reales de los sectores productivos, trabajando de la mano con distintas instituciones de educación superior de la región y los distintos órdenes de Gobierno.

Subrayó la alianza que existe con el Grupo Mundo Maya, dada la importancia que tiene para el país, al ser operador y administrador de proyectos estratégicos en materia de turismo y transporte, desde aeropuertos y la nueva aerolínea Mexicana.

Lo acompañaron en este encuentro Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director General del Grupo Mundo Maya; la directora general de Marca Unach, Susana Sosa Silva; el CEO de Gemiini Learning Systems, Agustín Paulín; y Liliana Fernández, especialista en sustentabilidad, quienes enriquecieron las propuestas y el diálogo con sus aportes.

También estuvieron presentes el coordinador nacional de Capacitación de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Ricardo Baños García; el director de Instrucción y Desarrollo Tecnológico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Juan Javier Carrillo Sosa; la responsable nacional de Centros de Capacitación Cruz Roja Mexicana, Casandra Elizabeth Pérez; y la Oficial Columba Millán Lira, de la Dirección de Capacitación de Grupo Mundo Maya.