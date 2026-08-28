Consolidan liderazgo en “Vive Saludable, Vive Feliz”

Durante tres días de trabajo, Chiapas fue sede del encuentro nacional de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación de representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México, quienes compartieron avances, experiencias y resultados de esta política pública.

La presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, acompañó los trabajos desarrollados en Chiapas, donde se reconoció el avance que la entidad ha alcanzado gracias al impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la coordinación de la Secretaría de Educación (SE) del Estado, encabezada por el Roger Mandujano.

Tamizaje

El encuentro permitió visibilizar el trabajo realizado en Chiapas, entidad que se ha colocado a la vanguardia nacional en la implementación de “Vive Saludable, Vive Feliz”, al lograr el tamizaje de miles de niñas y niños en todo el territorio estatal y avanzar de manera destacada en la segunda etapa de la estrategia, enfocada en la atención y seguimiento de los estudiantes, incluida la entrega de lentes.

Este resultado es producto de una coordinación interinstitucional que ha permitido llevar la política pública a las escuelas y comunidades de Chiapas, con una visión territorial y humanista que coloca en el centro el bienestar de niñas, niños y adolescentes (NNA).

En este marco, Mario Delgado Carrillo reconoció el trabajo y la seriedad con la que Chiapas ha asumido la estrategia, destacando los primeros lugares alcanzados por la entidad en materia de atención. Subrayó que “Vive Saludable, Vive Feliz” representa una política visionaria al servicio del pueblo, orientada a promover hábitos alimentarios saludables y contribuir al bienestar de la población.

El titular de la SEP señaló que las 32 entidades federativas, así como instituciones y organismos nacionales e internacionales, constituyen aliados fundamentales para consolidar esta estrategia, que también contempla acciones para prevenir las adicciones, promover la salud mental y transformar los hábitos de consumo de alimentos en las escuelas.

Durante la conferencia de cierre, el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, agradeció la confianza de las instituciones federales para realizar este encuentro en territorio chiapaneco y destacó que los resultados alcanzados por la entidad son muestra de lo que puede lograrse cuando existe coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Es una oportunidad

Señaló que “Vive Saludable, Vive Feliz” representa la oportunidad de construir, desde las escuelas, la generación más saludable y feliz de México, mediante una política que hermana el derecho a la educación con el derecho a la salud.

El encuentro congregó a 425 participantes de todo el país, entre representantes de las entidades federativas y ponentes de talla nacional e internacional consolidando a Chiapas como un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y construcción de políticas públicas orientadas al bienestar de la niñez y juventud mexicana.