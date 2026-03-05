Consolidan productores primeros envíos aéreos

Productores de esta región de la frontera sur consolidaron el proyecto que consideran histórico con el que realizaron el primer envío de muestras de productos de sus cultivos a través del Aeropuerto Internacional de Tapachula, con lo que sustentan la esperanza de abrir y fortalecer nuevos mercados, en esta primera etapa a destinos a nivel nacional.

En entrevista la delegada en Chiapas de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Talía Judith Sánchez Fuentes dio a conocer que por medio de la empresa de carga aérea Icasa, productores de mango y de flores de la región comenzaron el envío de muestras a Tijuana y Estado de México, respectivamente con lo que se da un paso importante en la comercialización.

En este primer envío fueron alrededor de 100 kilos de mango y 100 kilos de hortalizas las que se enviaron en el primer embarque de muestra, aunque la empresa Icasa brinda la oportunidad de enviar hasta dos toneladas de productos a través de las aeronaves de Volaris.

Señaló que, en el caso del mango, una empresa empacadora ubicada en Tapachula y otra en Tijuana aceptaron hacer una prueba para ver cómo llegaba el mango de esta región a dicha ciudad fronteriza, pues la intención a corto plazo es la apertura a ese mercado.

Tiempos

Agregó que el embarque de la fruta salió el lunes de Tapachula y llegó el martes por la tarde, ya que después de superar unos trámites con Senasica, el producto llegó a tiempo a su destino, con toda la tranquilidad para que el cliente conozca todo el trayecto en tiempo real, desde su envío hasta la recepción de este.

Indicó que, en el caso de las flores, la también directora general de la empresa Conecta Negocios, informó que la Finca Argovia y productores de Villa Guerrero, del Estado de México, líder nacional en floricultura, comenzaron un intercambio de sus productos.

“Ambas partes se enviarán las flores que requieran, para comenzar una relación comercial con una comunicación y distribución fluida, ya que con el proyecto de Icasa buscamos aprovechar el Aeropuerto Internacional de Tapachula para mover productos a nivel nacional y a diferentes partes del mundo”, expresó.