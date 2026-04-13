Consolidan proyecto de nación en Chiapas

Como parte de las acciones para fortalecer el proyecto de transformación nacional, las militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Gómez Mendoza y Viridiana Figueroa, encabezaron durante el fin de semana un amplio recorrido por diversos sectores del municipio.

Durante la jornada, sostuvieron un diálogo abierto con vecinos y vecinas, quienes compartieron sus preocupaciones, necesidades y propuestas para la agenda local. La actividad permitió reafirmar el principio de una militancia cercana a la población, escuchando de primera voz las demandas ciudadanas.

Prioridad a marginados

Gómez Mendoza y Figueroa subrayaron la relevancia de la participación activa de los simpatizantes morenistas, a quienes calificaron como eje fundamental para sostener los avances logrados y dar continuidad a un modelo de desarrollo que prioriza a los sectores históricamente marginados.

Con estos ejercicios de territorio, ambas representantes refrendaron su disposición de seguir trabajando en unidad, con pasos firmes y visión de futuro para consolidar la transformación en Chiapas y en todo el país.

Cabe recordar que, el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó a los 21 integrantes de la Comisión Especial para la Elaboración del Proyecto de Nación para Profundizar la Transformación: 2024-2030; se trata de figuras del ámbito intelectual, científico, académico, cultural, empresarial y ciudadanos que “han hecho una contribución relevante a la transformación nacional”.

El Proyecto de Nación 2024-2030, que se espera sea suscrito y firmado por todos los militantes del partido, busca asegurar que el próximo presidente o presidenta de la República, en caso de ganar las elecciones de 2030, se comprometa a seguir los principios y continuar con la Cuarta Transformación.