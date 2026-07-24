Consolidan reforma a la Ley de Turismo

Como parte de la agenda de vinculación con los organismos empresariales y actores estratégicos del sector turístico, Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, sostuvo reuniones de trabajo en Tuxtla Gutiérrez con las agremiadas y agremiados de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Tuxtla, el Cluster Turístico de Chiapas, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Tuxtla.

Lo anterior, con el propósito de presentar los alcances de la reforma a la Ley de Turismo del Estado de Chiapas.

Análisis

Cabe destacar que dichas reuniones de análisis se realizan en diversos municipios de Chiapas, con ello, se busca fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y democracia.

Durante los encuentros, la legisladora destacó que esta reforma representa un paso decisivo para fortalecer el marco jurídico que regula la actividad turística en Chiapas, al incorporar una visión de largo plazo basada en la planeación, la coordinación institucional y la participación de todos los sectores involucrados en el desarrollo del turismo.

La legisladora explicó que uno de los principales avances de la reforma es la consolidación del Consejo Consultivo de Turismo como un órgano permanente de consulta, coordinación y planeación, lo que permitirá dar continuidad a las políticas públicas del sector y fortalecer una gobernanza más incluyente, con la participación de los sectores público, privado, académico, social, así como de los pueblos y comunidades originarias.

Herramientas estratégicas

La nueva legislación incorpora herramientas estratégicas como la Marca Destino Chiapas y las Regiones Económicas Turísticas, instrumentos que contribuirán a la identidad del estado, incrementar la competitividad de los destinos, diversificar la oferta y promover un desarrollo equilibrado en las distintas regiones.

Además, reconoce la importancia de los centros de distribución turística para mejorar la conectividad y facilitar la movilidad de los visitantes.

La diputada también destacó que la reforma consolida el papel de los municipios mediante la creación de los Consejos Regionales de Turismo, impulsa una mayor coordinación entre los municipios con vocación turística y los prestadores de servicios y distintos órdenes de gobierno establecerán estrategias de manera regional.

Disposición

La presidenta de la Comisión de Turismo reconoció la disposición, así como el compromiso de los asistentes y afirmó que la aprobación de esta reforma marca el inicio de una nueva etapa para el turismo en Chiapas, con un marco legal moderno, sólido y acorde con los retos actuales, que permitirá consolidar al estado como uno de los destinos turísticos más importantes y competitivos de México, impulsando el desarrollo económico, la generación de empleos y el bienestar de las comunidades.