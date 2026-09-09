Consolidan transformación del relleno sanitario

El presidente municipal, Yamil Melgar, realizó un recorrido por el relleno sanitario tipo A para verificar los avances en su transformación y el funcionamiento de las nuevas áreas destinadas al manejo y disposición final de los residuos sólidos.

Yamil Melgar constató la reorganización del espacio mediante celdas y áreas diferenciadas para llantas y otros residuos. Asimismo, se habilitaron circuitos internos que facilitan el desplazamiento de la maquinaria, permiten aislar los montículos y fortalecen la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

El alcalde explicó que los residuos son depositados, confinados, compactados y cubiertos con material térreo, procedimiento que permite aprovechar mejor el espacio y mantener un manejo ordenado y controlado. Actualmente, el sitio tiene capacidad para recibir más de 500 toneladas diarias y alcanza niveles de compactación superiores a 900 kilogramos por metro cúbico.

Acciones

Luego del incendio provocado el pasado 31 de diciembre, el Gobierno Municipal actuó con experiencia, capacidad técnica y coordinación para controlar la emergencia y acelerar la recuperación integral del lugar. También se clausuraron áreas donde ya no se depositarán residuos y se habilitaron nuevos frentes de trabajo.

Yamil Melgar destacó que esta transformación permite dejar atrás el antiguo tiradero a cielo abierto y avanzar hacia un modelo regional responsable, seguro y sustentable: “Seguimos trabajando con responsabilidad, buena administración y resultados para proteger el medio ambiente y el bienestar de las familias de Tapachula”.