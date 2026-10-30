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Constante el cruce de personas por el Suchiate

Octubre 30 del 2026
Constante el cruce de personas por el Suchiate

El cruce de personas procedentes de diversas naciones por el río Suchiate es constante, aunque en pequeños grupos o familias, estos se dirigen a Tapachula o el centro del país de manera indocumentada.

En las balsas que operan para el trasiego de mercaderías de un lado a otro de la frontera entre México y Guatemala, es por donde pasa el mayor número de migrantes.

Testimonios

De acuerdo con el balsero Ricardo Fuentes Santeliz, son decenas de extranjeros los que ingresan a diario a territorio mexicano en busca del "sueño americano", sin que alguna autoridad vigile las márgenes del afluente.

Mencionó que desde hace ya varios meses se retiraron a los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encontraban en los diversos pasos irregulares, mientras que los del Ejército y de la Armada de México únicamente hacen rondines.

Explicó que en las últimas semanas se ha notado más la llegada de personas procedentes de Honduras y El Salvador, así como de Haití y otras nacionalidades que cruzan por las balsas.

Trámite

La mayoría de ellos se dirigen a Tapachula, en donde se presentan ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para iniciar un proceso de solicitud de asilo y en menor medida siguen su trayecto hacia el norte del país, a pesar del riesgo de ser asegurados al no contar con documentación que comprueben su estancia legal.

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