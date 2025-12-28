Constata Ángel Torres avances de infraestructura vial

Después de visitas de seguimiento, el presidente Ángel Torres Culebro constató el avance de obras viales importantes en las colonias Satélite Loma Larga, Jardines del Pedregal y San José Terán, donde muy pronto las familias mejorarán su calidad de vida a través de vialidades nuevas.

Durante su recorrido en la obra de la avenida El Molillo, en la colonia San José Terán, el alcalde capitalino destacó que como parte del Programa Calles Felices se continuará pavimentando más calles de la capital, principalmente, en colonias que estuvieron en el abandono por muchos años.

Acciones

Al señalar que estas acciones es sinónimo de justicia social y también es parte de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, Ángel Torres constató la obra de la avenida Coral, en colonia Jardines del Pedregal, la cual avanza conforme con los tiempos programados.

Mejor conectividad

En la colonia Satélite Loma Larga, el alcalde Torres Culebro destacó el gran avance de más de 600 metros del bulevar Júpiter, que beneficiará en la conectividad con muchas colonias más, así como en la movilidad e imagen urbana, sobre todo mejorará la calidad de las familias.