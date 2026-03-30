Constata Canadá un entorno seguro en Chiapas

Autoridades estatales y diplomáticos de Canadá sostuvieron encuentros para evaluar las condiciones de seguridad del estado luego de la alerta de viaje emitida por ese país en noviembre pasado para no transitar en Chiapas, así lo informó la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGM), Dulce Rodríguez Ovando.

La secretaria explicó que estos encuentros buscan fortalecer la cooperación internacional y la seguridad turística, también participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones estatales y municipales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Palenque.

Rodríguez Ovando, mencionó en entrevista que la delegación canadiense conoció de manera directa la situación actual en la entidad y constataron que el ambiente es diferente al vivido en años anteriores.

“Vinieron un grupo de personas precisamente a platicar con las diferentes secretarías e instituciones para ver el tema de cómo ha cambiado el tema de la inseguridad en Chiapas, hoy vivimos un Chiapas diferente”, señaló.

Asimismo, dio a conocer que durante las reuniones se presentaron cifras e indicadores que reflejan las condiciones actuales en materia de seguridad, y se aclaró que en la actualidad se puede transitar de manera libre en las carreteras de todo el estado.

Subrayó que los representantes del país canadiense pudieron constatar la situación de primera mano durante los recorridos realizados en su visita.

Sobre el estatus de la alerta de viaje, mencionó que la delegación se llevó la información recabada para socializarla, y calificó la sensación que dejó la reunión como “muy buena”.