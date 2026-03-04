Constata ERA rehabilitación de tramos carreteros

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó el avance de los trabajos de rehabilitación del camino Altamirano-Comitán, a la altura del ejido Plan de Ayala, en el municipio de Las Margaritas, obra que contempla una inversión superior a los 7.6 millones de pesos (mdp). Destacó que uno de los ejes del gobierno de la Nueva ERA es modernizar la infraestructura carretera para fortalecer la conectividad y dinamizar actividades como la educación, la salud, el comercio y el turismo.

Compromiso

“Fue un compromiso que asumimos el 7 de diciembre de 2025, en mi primer informe de gobierno, y hoy estamos cumpliendo. Vamos a dejar rehabilitadas todas las carreteras de Chiapas durante 2026 y 2027. La meta es alcanzar cero baches y lo lograremos con el respaldo y el esfuerzo de todas y todos los ciudadanos”, afirmó.

Acompañado por el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, el mandatario precisó que su administración avanza también en la reconstrucción de los tramos Comitán-Las Margaritas, Las Margaritas-Altamirano y de Altamirano hacia Ocosingo. Resaltó que la participación de mano de obra local será clave para contar con vías en óptimas condiciones, lo que se traducirá en mayor desarrollo y prosperidad para los pueblos de Chiapas.