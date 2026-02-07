Constatan buen estado de reserva ecológica

Autoridades de los tres ordenes de gobierno cumplimentaron el amparo 1493/2019 con un recorrido por la Reserva Quemvó Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas.

Las autoridades así como representantes de la comunidad Molino Los Arcos, parte baja, y vecinas y vecinos del barrio de Cuxtitali, realizaron un recorrido de verificación por la Reserva Quemvó Cuxtitali para constatar las condiciones actuales de este importante espacio natural.

La actividad se llevó a cabo en cumplimiento de la ejecutoria del amparo 1493/2019, emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas, con la participación de la mesa directiva del sistema de agua Chupactik-Cuxtitali (parte quejosa del amparo) y de las autoridades responsables, entre ellas la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas.

Conservación

Las autoridades corroboraron el buen estado de conservación de la reserva y el compromiso de las comunidades involucradas, subrayando que la protección de este pulmón natural es fundamental para la paz social, el equilibrio ambiental y el bienestar de la población sancristobalense.

Al respecto, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, refrendó el compromiso del Ayuntamiento de San Cristóbal de continuar trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, a través de áreas como Desarrollo Urbano, Ecología y la Consejería Jurídica, reconociendo la labor de quienes han sido guardianes de la reserva y reiterando que el cuidado del medio ambiente es una prioridad para el presente y el futuro del municipio.