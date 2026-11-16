Construcción de viviendas empuja la economía

La construcción en la entidad que superará las 70 mil 500 viviendas ha empujado de manera positiva la economía y ha permitido generar miles de empleos, resaltó Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Este proyecto, sostuvo, es positivo, debido a la contratación que se está haciendo y que atiende un eje central que es el patrimonio para las familias y como otro efecto, genera el crecimiento en la economía.

Oportunidades

Sauza Gutiérrez explicó que esa política pública atiende a un sector desprotegido que en otra circunstancia no tendría oportunidad de comprar una vivienda por las condiciones financieras que enfrentan.

Los asentamientos irregulares son otras de las ventajas que ayuda a reducir este programa, ya que evita que personas acudan a zonas aledañas a posicionarse de los predios.

Con estas acciones, las autoridades federales brindan la oportunidad de comprar una vivienda económica con el esfuerzo de diversos sectores, los cuales han empujado a reducir diversos trámites, derechos e impuestos y con ellos bajar el costo de la propiedad entre 20 y 25 %.

Ventajas

El presidente del CCE en Chiapas comentó que con los proyectos gubernamentales podría salir hasta más barato el pagar una mensualidad para una casa que rentarla en el mediano plazo.

“En lo tradicional no es así; lo que sí es un hecho: hoy en todos los programas de crédito de Infonavit las mensualidades ya son congeladas”, remarcó.

Sauza Gutiérrez enfatizó que al mediano plazo se obtiene el mejor beneficio después de comprar una vivienda, tomando en cuenta que las rentas suben cada año.

Para la población, enfatizó, deben de saber que en promedio las rentas están ligadas al tres o hasta 4.5 % del valor de una casa.

Mejoras

Para los próximos años en Chiapas, detalló, se prevé un buen panorama en la parte productiva, debido a que son muchos rubros los que se benefician del proyecto de viviendas por el alto volumen de producción.

Finalmente, y debido a que el Gobierno planea invertir más de 42 mil millones de pesos en las 70 mil 500 viviendas, Sauza Gutiérrez comentó que por cada casa construida se generan de tres a cuatro empleos directos y hasta tres veces en los indirectos.