Construcción prevé más obra estatal

El aumento de 800 millones de pesos (mdp) adicionales al presupuesto habitual para infraestructura educativa en Chiapas es un indicador de un año favorable para el ramo constructor local, de acuerdo con Rogelio López Vázquez, presidente de Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social.

El líder del sector explicó que dicha cifra, confirmada por el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), permitirá una mayor dispersión de proyectos.

López Vázquez subrayó que el Inifech resulta clave para las microempresas, ya que maneja montos más pequeños en comparación con otras dependencias como la Comisión de Caminos o la Secretaría de Infraestructura, lo que facilita su participación.

Se esperan mayores recursos

Añadió que ya se han celebrado reuniones con diversos funcionarios y que se esperan recursos superiores a los del año pasado en varias dependencias, así como la llegada de inversiones de gran magnitud que podrían detonar la economía estatal.

Entre las obras que generan mayor optimismo, mencionó el avance de la carretera hacia Palenque, en particular el tramo de Palenque a Ocosingo, cuyas contrataciones continúan con el propósito de culminarlo lo antes posible.

También destacó la promesa de la presidenta del país de invertir más recursos en esa vialidad, así como otros proyectos como la rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Comitán y la construcción de libramientos.

A pesar del panorama positivo, Rogelio López reconoció que hace falta un programa de apoyo a las microempresas constructoras, pues muchas aún no han tenido oportunidad de acceder a trabajos.

Consideró que aunque es complicado beneficiar a todas, confía en que el gobernador, mediante su gestión, pueda atraer más recursos para alcanzar a esas empresas que permanecen sin contratos.