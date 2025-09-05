Constructores se suman a tareas de limpieza

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, que dirige Rogelio Tamayo Carboney, informó que se sumaron de manera activa a las acciones de limpieza, tras los recientes fenómenos hidrometeorológicos suscitados en las últimas horas en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Lo anterior en el marco del programa Ciudad Digna ¡Más Limpia! ¡Más Segura! que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a través de la Secretaría de Infraestructura, que encabeza Anakaren Gómez Zuart.

Acciones

Detalló que durante estos trabajos se realizó la limpieza de vialidades y espacios públicos en diferentes colonias, levantamiento de material pétreo y de arrastre, con la finalidad de brindar ayuda a la población de esta localidad.

Este organismo empresarial que aglutina a las y los empresarios formales de la construcción en el estado, participa con: 13 camiones de volteo, seis retroexcavadoras, un camión de tres toneladas y una cuadrilla con 14 personas.

“Es nuestro deber ayudar a la población cuando se requiere y más en este tipo de casos que son impredecibles, afectando a todos por igual”, expresó.

A disposición

La CMIC Chiapas refrendó su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el firme compromiso de participar en programas que generen bienestar y tranquilidad para las familias chiapanecas de las diferentes regiones de la entidad.

Tamayo Carboney puntualizó que la CMIC reafirma el compromiso con la capacitación continua, la innovación y el compromiso social, “sabemos que la construcción es motor de desarrollo, pero también es garante de bienestar cuando se hace con calidad, seguridad y responsabilidad social”.