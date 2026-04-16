Construirán 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil

Olivia Hernández Gutiérrez, delegada federal para la Atracción de Inversiones en Chiapas, comentó que se enfocará en la promoción de iniciativas que vinculen el desarrollo económico con el bienestar laboral, como el proyecto de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), impulsado en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dio a conocer que Chiapas contempla la apertura de 10 centros en una primera etapa, como parte de una estrategia nacional que busca fortalecer la productividad empresarial a través del cuidado infantil.

Su tarea es identificar a los actores interesados, vincularlos con las instancias correspondientes y facilitar que estos proyectos se concreten dentro del marco normativo.

Estrategias

Es importante comenzar a trabajar en fortalecer la economía interna del estado mediante el impulso al consumo local y la formalización empresarial.

Por eso adelantó también su participación en el lanzamiento de la estrategia “Al Estilo Chiapaneco”, orientada a posicionar productos y servicios locales, fomentar la economía circular y generar oportunidades de empleo formal.

Tras su nombramiento en febrero pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, como delegada federal para la Atracción de Inversiones en Chiapas, comenzó a trabajar en la transformación económica del estado mediante la facilitación de inversiones.

Hizo un llamado al sector empresarial y social a trabajar de manera coordinada para aprovechar las oportunidades actuales y avanzar hacia un modelo económico más competitivo.

Su encargo dijo es convertirse en un puente efectivo entre el sector empresarial y las instancias gubernamentales, con el objetivo de acelerar proyectos productivos y destrabar procesos que actualmente limitan el crecimiento económico en la entidad.