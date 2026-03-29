Construirán altar al Justo Juez en La Merced

Con un costo arriba de los 800 mil pesos será construido el altar para la imagen del Justo Juez, en el templo de la virgen de La Merced en San Cristóbal de Las Casas.

En el marco de la celebración de la mudada de la imagen del Señor Justo Juez que se realizó este sábado, el historiador Rodolfo Lamartínez Coello, informó en entrevista que el altar será construido con madera de cedro para dar cabida a las tres imágenes religiosas del templo.

Explicó que el recurso está siendo recolectado con las aportaciones de la feligresía y que el responsable de recibir el dinero es únicamente el sacerdote del templo quien entrega el recibo correspondiente.

Señaló que la construcción del altar es a iniciativa de Manuel y José Luis Muñoz, que de acuerdo al proyecto será un altar muy bonito con arreglos muy especiales.

Mudada de la imagen

El historiador Rodolfo Lamartínez Coello, informó que este sábado se realizó la mudada de la imagen milagrosa del Justo Juez, que son tres días de fiesta y que el día principal será este lunes 30 de marzo.

La celebración del Justo Juez es una profunda tradición católica en el barrio de La Merced en San Cristóbal de Las Casas.