Construirán cancha para Basquetbol sobre ruedas

La selección de Básquetbol sobre ruedas “Amigos de San Cristóbal de Las Casas”, que preside Guadalupe de Jesús Moreno Ballinas, contará con una cancha techada y enmallada adaptada para personas con discapacidad.

Lo anterior con el objetivo de atender sus necesidades y fortalecer las acciones de inclusión social en el municipio de San Cristóbal.

Luego de una reunión con la autoridad local, se anunció que este año se realizará el techado y enmallado de la cancha deportiva adaptada para personas con discapacidad.

Espacio digno

Además de impulsar un espacio digno que permita el resguardo de sillas de ruedas y el desarrollo adecuado de sus actividades deportivas.

En la reunión se informó que la inclusión es una prioridad de su administración, destacando la creación de la dirección de inclusión social y su compromiso de humanizar las políticas públicas mediante atención directa a sectores vulnerables.