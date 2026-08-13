Construirán el puente en la Nueva Maravilla

Durante una reunión de trabajo entre el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Moreno y la autoridad municipal de San Cristóbal de Las Casas, se acordó la construcción del puente en la colonia Nueva Maravilla, cuya obra tentativamente dará inicio el próximo 15 de septiembre.

Fue una reunión de trabajo previamente agendada, para dar seguimiento a la atención de las zonas afectadas por las contingencias de 2025.

Durante este encuentro, se dio a conocer a las y los representantes de las 43 colonias de la Coordinadora de la Zona Norte, los avances de las gestiones, entre ellas la construcción del puente en la colonia Nueva Maravilla, una de las principales demandas de la zona Norte de esta ciudad.

Los asistentes a la reunión agradecieron al secretario de Protección Civil y el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Las autoridades se comprometieron a seguir trabajando de manera cercana, responsable y coordinada, dando seguimiento puntual a las demandas ciudadanas y construyendo soluciones para esta ciudad.