Construirán más cárceles y una estará en el estado

El Gobierno Federal en la conferencia de prensa La Mañanera confirmó que Chiapas será uno de los estados en el país que contará con un nuevo centro de reinserción social.

Fue el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el que detalló cuáles serán las características de esos espacios.

Además de Chiapas, los inmuebles también se construirán en Veracruz, Sonora, Sinaloa, Nayarit y el Estado de México.

Los enfoques estarán relacionados con temas de deportes, trabajo, educación, salud y capacitación.

Entre las siete entidades federativas, la idea es que se puedan tener alrededor de 18 mil 840 nuevos espacios para las personas que estarán en los centros penitenciarios.

Con base en la información consultada a las autoridades de Chiapas, en lo que va de la presente administración (con corte al 30 de septiembre) se habían detenido siete mil 724 personas relacionadas con delitos del fuero común en el estado.

En La Mañanera se detalló que el modelo de gestión penitenciaria tendrá una infraestructura táctica de alta seguridad. García Harfuch agregó que los inmuebles contarán con tecnología de vigilancia y monitoreo.

También habrá un sistema de inspección, bloqueos de señales, además de módulos que permitirán una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.

“El objetivo es contar con instalaciones que permitan mantener el control penitenciario y al mismo tiempo ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción”, remarcó.

Es importante precisar que hasta ahora no se ha comentado en qué municipio de Chiapas estará el centro penitenciario ni la inversión que se llevará a cabo en la construcción.