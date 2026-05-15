Construirán muros en el río Suchiate

Muros de protección de 3.7 kilómetros se construyen en el río Suchiate, en la frontera con Guatemala, lo cual permitirá proteger al territorio nacional, a las comunidades y a los cultivos de la región fronteriza sur, invirtiendo 370 millones de pesos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que las obras consisten en la construcción de un borde de protección y recubrimiento con gaviones, lo que permitirá la seguridad de las comunidades de San Antonio, Jesús Carranza, Ignacio López Rayón, La Libertad y Miguel Alemán, todas en el municipio de Suchiate.

“Con la ampliación del muro de protección del río Suchiate, se reducirá la pérdida de suelo; se evitará que la fuerza del agua mueva la tierra y se desgasten las orillas del muro”, precisó la dependencia federal.

Seguridad

De esta manera, puntualiza que se fortalecen las estructuras de protección para incrementar la seguridad de las comunidades, ante la próxima temporada de ciclones tropicales.

Desde hace varios años, productores y habitantes de la zona habían solicitando la instalación de los muros de protección en el afluente, ante el riesgo de que el mismo pueda cambiar de rumbo y quedar del lado guatemalteco.

Y es que mencionan que durante el paso del huracán Stan, en octubre del 2005, más de mil hectáreas quedaron en territorio chapín y no se pudieron recuperar.

Por ello, la Conagua insiste en que “la construcción de los muros de protección en el río Suchiate, sirven para salvaguardar vidas y bienestar de la población”.