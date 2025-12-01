Construye el EZLN quirófano luz del común

Como resultado del esfuerzo del Común zapatista, miles de manos construyen “montaña adentro”, un quirófano, “una vocación de salud”.

El capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), explicó en un comunicado que se trata de “una técnica de albañilería” en la que participan “miles de manos y de voluntades, incluyendo algunas de allende los mares. Colores, estaturas, lenguas, culturas y modos diferentes, y un techo en común”.

En una fotografía difundida junto con el comunicado se observa un edificio a medio construir al pie de una montaña, y la presencia de decenas de hombres participando en la etapa del colado.

En la entrada se observa un letrero que dice: Quirófano (con una estrella roja a cada lado) Luz del común “compañer@s caídos del mundo”.

Colaboración

En un video se observa también cómo en medio de la niebla decenas de hombres cargan bultos de cemento hacia una revolvedora, mientras otros colocan el hierro para lo que será el techo. También se observan montones de arena y piedra, además de pilas de blocs de cemento.

Se escucha que los hombres que suben rápidamente por una escalera de madera con las cubetas llenas de mezcla corean: “Sí se puede”, “sí se puede”, al tiempo que otros riegan el material para construir el techo.

En el comunicado titulado “Un techo común”, Marcos expuso que “el colado se tiene que hacer de un jalón. No se puede por partes porque queda mal el techo. Entonces es cuando hay que echar montón, pero organizados”.

Agregó que la construcción es como la lucha, la haces porque de por sí la vas a necesitar un día. Tú o los tuyos, que no es que sean de tu propiedad, sino que quiere decir tu familia, los cercanos, los compas pues”.