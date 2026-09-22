Construye Yamil más de 350 calles integrales

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal Yamil Melgar informó que durante este año se han construido más de 350 calles integrales, equivalentes a más de 27 kilómetros de infraestructura urbana y vial.

Yamil Melgar destacó que estas obras han llegado a las cuatro zonas de Tapachula: Zona Urbana, Zona Baja, Zona Media y Zona Alta, llevando infraestructura y bienestar a las comunidades que durante años demandaron mejores vialidades y servicios.

Como muestra de este trabajo, en la Zona Baja recientemente se inauguró una obra equivalente a cinco cuadras, con una longitud superior a los 480 metros. Asimismo, en Pavencul se han destinado más de 80 millones de pesos a infraestructura vial y acciones de bienestar para sus comunidades.

Transformación

Las calles integrales representan una transformación que va más allá de la pavimentación. Cada obra contempla pavimentación, redes de agua entubada, drenaje sanitario, banquetas, guarniciones, alumbrado público y señalización.

Son obras completas, porque la transformación comienza desde el subsuelo y se refleja en la superficie: en mejores servicios, mayor movilidad, espacios más dignos y una mejor calidad de vida para las familias tapachultecas.

Yamil Melgar reconoció el respaldo de Eduardo Ramírez Aguilar para consolidar un gobierno humanista que transforma. Asimismo, destacó que este esfuerzo se ha construido en unidad con la sociedad, mediante una administración responsable y cercana a la gente.

A 730 días de gobierno, Yamil Melgar refrendó su compromiso de continuar trabajando por un Tapachula con más infraestructura, mejores servicios y mayores oportunidades.

“Seguimos trabajando con responsabilidad, con buena administración y con resultados. La transformación continúa”.