Construyen Ley General de Derechos Indígenas

Más de dos mil 500 personas, entre autoridades comunitarias y representantes de los pueblos ch’ol, tseltal y tsotsil, dieron inicio a dos de las cinco Asambleas Regionales de Consulta, que se realizan en el país para la construcción de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Con el aroma a copal y el sonido de la música tradicional de cuerdas, en Bochil, la cifra de asistentes llegó a mil 500 personas, de los cuales, 614 son autoridades indígenas.

El sentir de los pueblos quedó plasmado en las palabras de los agentes municipales, Alejandro Díaz Pérez (El Copal) y Germán Girón Pérez (Venustiano Carranza), quienes enfatizaron que “una ley tiene valor cuando llega a las comunidades y se construye desde abajo”.

Los líderes comunitarios hicieron un llamado contundente a los tres órdenes de gobierno para que los derechos no se queden solo en el papel, sino que se traduzcan en acciones tangibles para sus pueblos.

Al iniciar el encuentro, el médico tradicional Carlos Díaz Díaz, de la comunidad El Copal, guió un rezo tsotsil a los cuatro puntos cardinales, en símbolo de unidad y respeto por los ancestros que prevaleció durante todo el encuentro.

Palenque

En Palenque, con una asistencia de aproximadamente mil personas, de las cuales 741 eran autoridades indígenas, la Asamblea Regional de los pueblos ch’ol, tseltal y tsotsil fue encabezada por el rezador Carlos López Jiménez, quien realizó una ceremonia tradicional maya ch’ol.

La presencia de observadores de la Secretaría de Gobernación, la ONU-DH, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó la importancia del proceso.

Durante este encuentro, la senadora Edith López Hernández y la diputada Irma Juan Carlos, hicieron un reconocimiento al proceso histórico que vive el país.

“Gracias a la reforma constitucional del artículo 2°, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos haciendo realidad la implementación de esta norma. Estamos construyendo de manera colectiva esta Ley General para garantizar los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna”, señalaron las legisladoras.