Construyen más topes en el tramo SCLC-Comitán

Habitantes de la comunidad La Floresta, municipio de Comitán, acordaron construir más topes en la carretera San Cristóbal de Las Casas–Comitán de Domínguez, lo que ha provocado la inconformidad de los automovilistas que recorren esta vía federal.

Los conductores, entre ellos transportistas, denunciaron que la medida representa un riesgo para choferes y pasajeros, ya que la reducción de velocidad podría facilitar robos o asaltos, además de provocar accidentes debido a la falta de señalamientos viales.

En contra de la acción

Trabajadores del volante, en su modalidad de taxi, advirtieron que la situación afecta directamente al transporte público y a los usuarios que diariamente circulan por esta vía federal.

Ante esta situación, automovilistas solicitaron la intervención urgente de las autoridades competentes, con el fin de establecer un diálogo con los habitantes de La Floresta y evitar mayores riesgos en este tramo carretero.