Construyen tanque de almacenamiento en SCLC

Integrantes del Consejo General de la Zona Sur y de los Humedales de San Cristóbal de Las Casas, se reunieron para continuar con los trabajos comunitarios para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 mil litros.

Las actividades se realizaron este domingo en la colonia Anexo Altos de María Auxiliadora, obra que beneficiará a más de 100 familias de esta parte de la ciudad.

Las acciones se realizan a través de un trabajo de desarrollo técnico, servicios por la comunidad y la asesoría de expertos en el tema.

Los vecinos organizados indicaron que es el tercer domingo que se reúnen con el objetivo de crear el sistema de captación de agua de lluvias.

Generar conciencia

Las guardianas y guardianes de los humedales realizan esta actividad con el objetivo de visibilizar las acciones sustentables en las colonias que integran el Consejo General de la Zona Sur, y en consecuencia, generar conciencia ambiental en favor de los cuatro puntos de la cuidad para garantizar el Derecho Humano al vital líquido de las familias de la ciudad.

El proyecto tiene el objetivo de utilizar la captación de agua pluvial como una alternativa viable ante la crisis de agua para consumo humano y como propuesta ante el colapso ambiental de la ciudad y el planeta.

Iniciativa

Dicho proyecto se obtiene por medio de una gestión de hace seis años por el Consejo de Participación y Colaboración Vecinal y los habitantes de la colonia Anexo Altos, por la escasez de agua.

Cuenta con la intervención del ayuntamiento, así como la inversión del gobierno federal por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), sumando esfuerzos con la iniciativa privada (Femsa), en beneficio de las familias de la zona Sur.