Construyen tanque de almacenamiento

Habitantes de la colonia Anexo Altos de María Auxiliadora, realizaron este fin de semana trabajo comunitario y sustentable para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 mil litros.

Generar conciencia

Las guardianas y guardianes de los humedales realizaron la actividad con el objetivo de visibilizar las acciones sustentables en las colonias que integran el Consejo General de la Zona Sur, y en consecuencia generar conciencia ambiental en favor de los cuatro puntos de la cuidad para garantizar el derecho humano al vital líquido de las familias de la ciudad.

El proyecto tiene la finalidad de utilizar la captación de agua pluvial, como una alternativa viable ante la crisis de agua para consumo humano y como propuesta ante el colapso ambiental de la ciudad y el planeta.

Recursos

Dicho proyecto se obtiene por medio de una gestión de hace seis años por el Consejo de Participación y Colaboración Vecinal y los habitantes de la colonia Anexo Altos, por la escasez de agua entubada.

Dicho proyecto contó con la intervención del Ayuntamiento, así como la inversión del gobierno federal por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), sumando esfuerzos con la iniciativa privada Femsa, en beneficio de las familias de la zona sur.