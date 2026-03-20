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Construyen una ciudad digna para los tapachultecos

Marzo 20 del 2026
El alcalde refrendó el compromiso de su gobierno para construir una ciudad digna. Cortesía
El alcalde refrendó el compromiso de su gobierno para construir una ciudad digna. Cortesía

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, supervisó el inicio de la obra integral de la 8.ª calle Oriente entre 5.ª Privada y 13.ª avenida Sur de la colonia 16 de Septiembre y la 1.ª avenida Norte entre Central Oriente y 11.ª avenida Norte de la colonia Centro, obras que beneficiará de forma directa a unos 20 mil habitantes y de manera indirecta más de 350 mil.

Acompañado del secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, el alcalde refrendó el compromiso de su gobierno para construir una ciudad digna y segura para los tapachultecos.

Al recorrer las cinco cuadras del Periférico, y que después de 50 años serán reparadas, Melgar Bravo destacó la importancia de construir nuevas vialidades con drenajes sanitarios, red de agua potable, alumbrado público, jardineras, guarniciones y arborización.

Avance

Al supervisar el avance de la obra de la 1.ª avenida Norte, el alcalde de Tapachula recordó a los habitantes que esta obra junto con la que se realiza en la 8.ª Oriente y la 17.ª Oriente se suman al desarrollo de la ciudad, “son calles planeadas conjuntamente entre Coapatap y Obras Públicas para dejar resultados concretos y que sean de beneficio general, no solo a las familias que viven en las calles y avenidas intervenidas sino para quienes nos visitan de otras partes de la región, el estado y la República”.

Yamil Melgar ratificó su compromiso de terminar en tiempo y forma las obras que cambiarán la imagen urbana y brindarán mayor seguridad a la población.

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