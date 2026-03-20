Construyen una ciudad digna para los tapachultecos

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, supervisó el inicio de la obra integral de la 8.ª calle Oriente entre 5.ª Privada y 13.ª avenida Sur de la colonia 16 de Septiembre y la 1.ª avenida Norte entre Central Oriente y 11.ª avenida Norte de la colonia Centro, obras que beneficiará de forma directa a unos 20 mil habitantes y de manera indirecta más de 350 mil.

Acompañado del secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, el alcalde refrendó el compromiso de su gobierno para construir una ciudad digna y segura para los tapachultecos.

Al recorrer las cinco cuadras del Periférico, y que después de 50 años serán reparadas, Melgar Bravo destacó la importancia de construir nuevas vialidades con drenajes sanitarios, red de agua potable, alumbrado público, jardineras, guarniciones y arborización.

Avance

Al supervisar el avance de la obra de la 1.ª avenida Norte, el alcalde de Tapachula recordó a los habitantes que esta obra junto con la que se realiza en la 8.ª Oriente y la 17.ª Oriente se suman al desarrollo de la ciudad, “son calles planeadas conjuntamente entre Coapatap y Obras Públicas para dejar resultados concretos y que sean de beneficio general, no solo a las familias que viven en las calles y avenidas intervenidas sino para quienes nos visitan de otras partes de la región, el estado y la República”.

Yamil Melgar ratificó su compromiso de terminar en tiempo y forma las obras que cambiarán la imagen urbana y brindarán mayor seguridad a la población.