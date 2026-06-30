Consulta ciudadana para conocer las necesidades

La diputada local por el Distrito 13, Getsemaní Moreno Martínez, destacó los resultados de la consulta ciudadana anónima Tuxtla Sin Filtro, un ejercicio de participación ciudadana que logró reunir la voz de cinco mil 090 personas provenientes de 199 colonias de la capital chiapaneca.

“La mejor política no es la que más habla, sino es la que más escucha”, recordando las palabras del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Escuchar no solamente significa recibir solicitudes o recorrer colonias. Escuchar significa preguntar, medir y convertir la voz de la ciudadanía en información útil para tomar mejores decisiones”.

A diferencia de los ejercicios tradicionales, Tuxtla Sin Filtro combinó la presencia territorial con herramientas digitales. La diputada y su equipo recorrieron mercados, parques, vialidades, escuelas, paradas de transporte y espacios públicos para aplicar una encuesta anónima que permitiera a la ciudadanía expresar sin reservas lo que su colonia necesita.

Participación plural

El resultado fue una participación plural y representativa: hombres y mujeres, jóvenes, adultos, personas de la diversidad, con discapacidad e integrantes de pueblos originarios formaron parte del ejercicio. Un dato que merece destacarse es que las mujeres encabezaron la participación con el 52.3 % de las respuestas, confirmando su compromiso con el tejido social. Asimismo, el grupo de 25 a 29 años concentró el 20.7 % de la participación, lo que evidencia una ciudadanía joven dispuesta a involucrarse en la construcción de su futuro.

Qué es lo que más preocupa a los tuxtlecos

De acuerdo con los resultados, la imagen urbana y los espacios públicos se posicionaron como la principal área de oportunidad.

Calles oscuras, alumbrado insuficiente, parques deteriorados, banquetas en mal estado y áreas verdes descuidadas son las demandas más recurrentes.

En segundo lugar, aparecen los servicios públicos y, posteriormente, la seguridad.

“La ciudadanía nos está diciendo algo muy claro: quiere vivir en colonias más dignas, más funcionales y más seguras”, enfatizó Moreno Martínez.

Buscan resultados

Un hallazgo relevante es que apenas el 6 % de las respuestas se concentró en la atención y cercanía gubernamental, lo que indica que la principal exigencia no es únicamente ser escuchada, sino ver resultados concretos en el entorno cotidiano.

Por otro lado, más del 51 % de los participantes calificó las condiciones de su colonia como buenas o muy buenas, mientras que sólo el 10 % las considera mal o muy mal, reflejando una ciudadanía objetiva que reconoce avances pero también identifica áreas de mejora.

“Cuando las instituciones escuchan, las decisiones mejoran; cuando la ciudadanía participa, la democracia se fortalece; y cuando gobierno y sociedad trabajan juntos, nuestra bella Tuxtla y Chiapas crecen”, concluyó la legisladora.