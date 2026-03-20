Consumamos lo hecho en Chiapas: Sofía Espinoza

En el marco de la Expo Mercadito instalado en el Congreso del Estado, Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacó los esfuerzos que se realizan desde el DIF estatal y otras instancias para fortalecer el trabajo de las artesanas y artesanos de Chiapas, promoviendo el consumo local y la valoración de sus creaciones como verdaderas obras de arte.

“Contentos de estar en esta casa del pueblo, porque pudimos traer este Expo Mercadito para seguir fomentando el consumo local, pero sobre todo haciendo conciencia de que consumamos lo artesanal, lo hecho en Chiapas, lo hecho en México”, expresó Espinoza Abarca.

La titular del DIF estatal enfatizó la importancia de reconocer el valor real de cada prenda, artículo o producto elaborado por las manos creadoras de Chiapas. “Son hechos a mano, pero son hechos con amor, donde plasman historia, plasman amor, plasman paciencia. Es de valorar toda esa gran riqueza que tenemos en nuestro estado”, subrayó.

Consultada sobre las dificultades que enfrentan las mujeres artesanas para comercializar sus productos, Espinoza Abarca explicó que desde el DIF estatal se coordinan acciones con las 15 delegaciones regionales y con las presidentas de los DIF municipales para identificar y convocar a las creadoras y creadores de cada localidad.

Coordinación

“La finalidad de todos y todas en esta administración es que ese comercio informal se vuelva un comercio formal y sobre todo apoyar a que cada artesano o artesana pueda tener esa apertura desde el registro de su marca, desde las capacitaciones, herramientas para que puedan tener mejores técnicas en sus textiles, mejores terminaciones en sus alfarerías”, detalló.

En esta labor, dijo, se coordinan con la Secretaría de Economía y con la directora de la Casa de las Artesanías, Marisol Urbina, para brindar acompañamiento integral a las y los productores.

Sofía Espinoza hizo un llamado a la ciudadanía a pagar un precio justo por las artesanías y a evitar el regateo. ©