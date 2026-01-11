Consume fuego a domicilios en San Antonio del Monte

Una movilización de grupos de auxilio se registró la noche el pasado sábado, luego de un incendio registrado en dos casas habitación ubicadas en la Colonia Las Nubes, en la comunidad San Antonio del Monte en San Cristóbal de Las Casas.

Los primeros datos indican que el fuego se registró en dos casas habitación construidas de madera y láminas, hecho que alarmó a la comunidad.

En una de las viviendas, se dijo, una familia fue rescatada por los elementos de primeros auxilios, luego de que quedaron atrapadas por el fuego que se propagó en pocos minutos.

PC y bomberos

En el lugar laboraban elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil (PC) para controlar el fuego que pretendía dañar otros domicilios de la comunidad, ubicada en la zona norte de San Cristóbal.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y otros grupos de auxilio laboraban en el lugar para sofocar el fuego, para así evitar que de esta manera ese propagara a otros domicilios.