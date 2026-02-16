Consume fuego cinco hectáreas de arbolado

Aproximadamente cinco hectáreas de arbolado fueron consumidas por el fuego en un incendio registrado la mañana del pasado domingo, debido a la pronta intervención de la autoridad y la población se pudo controlar y evitar mayores daños al ambiente.

El incendio de gran magnitud ocurrió en la comunidad de Saclamantón, en el municipio de San Juan Chamula, el fuego se propagó en pocos minutos debido al aire y a lo seco del pasto por las heladas recientes.

Gracias a la pronta intervención del personal de Protección Civil (PC), entre otras instituciones y habitantes de la comunidad indígena, se logró controlar para evitar mayores daños.

Informes

El director de Protección Civil (PC), Pablo Reyes Aguilar, informó que el incendio consumió aproximadamente cinco hectáreas.

Dijo que en las labores participaron 11 elementos de Protección Civil (PC) de San Juan Chamula y cerca de 70 pobladores, quienes realizaron brechas cortafuego y utilizaron mochilas colapsables para sofocar las llamas, logrando su control sin que se reportaran mayores incidentes.