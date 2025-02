Consumidores no saben del origen de los productos

La publicidad influencia mucho en una decisión de compra, señalaron los encuestados. Karla García / CP

Un sondeo realizado por Cuarto Poder rebeló que la mayoría de la población desconoce el origen de los productos que consumen.

Luego del llamado que hizo Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-ServyTur), de consumir productos mexicanos para fortalecer la economía local y enfrentar la política arancelaria impuesta por Donald Trump, además de muchas publicaciones de internautas en redes sociales; se le preguntó a la ciudadania cuántos productos nacionales e importados consumen, además, si les afectaría el cambiar esos artículos por otros hechos en México.

La publicidad

Los encuestados destacaron que un factor decisivo de compra es la publicidad, seguido de la presentación del empaque de los productos, los cuales están mejor elaborados que los mexicanos.

Incluso, un aspecto en contra que tienen los insumos nacionales en comparación a los extranjeros, especialmente en alimentos, es el etiquetado e información.

“El cereal que más consumo es Kellogg’s, porque es el más conocido, el que más aparece en comerciales, y el chocolate abuelita es el único que conozco, sé que hay otros pero es el que pienso cuando salgo a comprar chocolate de mesa”, dijo Ana Sánchez, una encuestada.

Confundidos

Cabe resaltar que la publicidad influye mucho en una decisión de compra, pues se les dificulta diferenciar si lo que compran es nacional o extranjero, pues mucho de lo que consumen es por tradición familiar o porque desde niños vieron el comercial y ese es el que eligen al estar frente al anaquel, tal es el caso del café soluble, pues la marca que más señalaron los encuestados es de Suiza y la confundieron como una nacional.

“¿Dolca no es mexicano? Siempre creí que era mexicano. Pues, entonces no sé que café sea de acá. Siempre consumo Dolca porque es más barato”, dijo Rosa Villafuerte.

Fidelidad

Por otra parte, en cuanto a artículos de limpieza, la mayoría de los participantes del sondeo respondió conocer productos nacionales, en especial, aquellos que se utilizan para lavar ropa, como detergentes, jabones de barra y líquido, y manifestaron no conocer otra marca y no lo cambiarían por un producto extranjero.

Sin embargo, respecto a la tecnología, como teléfonos móviles, piezas de automóviles, entre otros; indicaron que estos son importados y sería muy difícil no comprarlos o cambiarlos por otra marca que no sea importada, pues aseguran que en México no se consiguen.

Cabe señalar que el presidente de la Concanaco-ServyTur, indicó en una reunión con empresarios en Tabasco, que es importante consumir el producto que tenga el distintivo Hecho en México para beneficio de las empresas nacionales, por lo que estos deben tener espacio en las tiendas, “para que no solo se muestran a nivel local, sino en plataformas digitales a todas partes del mundo”.