Consumo de alcohol y autolesión, pendientes

Pese a que de 2022 a 2025 la asociación Vientos Culturales ha registrado una disminución en la percepción de intentos de suicidios en niñas, niños y adolescentes (NNA) de la región Altos, el consumo de alcohol y las autolesiones siguen en los mismos números, lo que representa “un frente desatendido de la salud mental”.

La asociación detalló que a través de su campaña por la vida “Kuxlejal”, han recabado tres mil 694 cuestionarios en 44 planteles de diez municipios de los Altos: Larráinzar, Chenalhó, El Bosque, San Juan Chamula, Mitontic, Aldama, Zinacantán, Chalchihuitán, Santiago El Pinar y Pantelhó.

Señalaron que en los cuestionarios, los NNA describen lo que ven en el lugar donde viven, lo que aclaran “no necesariamente significa que les pase a ellos”.

La asociación explicó que, aunque las acciones de sensibilización, expresión artística y diálogo, han incidido en la percepción de intentos de suicido, no se ha logrado impactar en la percepción de consumo de bebidas de alcohol y drogas, esto, comentaron, porque el proyecto no está enfocado en ello.

Detallaron que el 44.9 % de quienes reportan el consumo de alcohol, cigarros y drogas, también registran que se lastiman o cortan a sí mismos. Además, este tipo conductas se dan en entornos donde se disparan las ofensas sexuales, la desapariciones, las peleas y las amenazas.

Aclaraciones

Con estos datos dijeron no poder afirmar que el consumo provoque las autolesiones o los intentos de suicidios. “Es igual de plausible que ambos sean expresiones de un mismo entorno y que se alimentan mutuamente.

“Lo que sí podemos decir es que donde aparece el consumo casi siempre aparece todo lo demás. Por eso la respuesta no puede ser solo contra las sustancia, tiene que ser integral”, subrayaron.