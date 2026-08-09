Contablilizan más de cuatro mil viajes en bicicleta en Tuxtla

En un par de días se contabilizaron más de cuatro mil viajes en bicicleta, informan los resultados oficiales del Conteo Ciclista 2026 presentados en el Museo de la Ciudad.

La bicicleta gana terreno en capital chiapaneca, y se consolida como una herramienta de movilidad cotidiana utilizada por miles de personas, a pesar de las altas temperaturas y los discursos que minimizan su uso.

Así lo demostraron los resultados oficiales de este estudio, que arrojaron esta cifra durante apenas dos días de monitoreo en 12 cruceros estratégicos de Tuxtla Gutiérrez.

Esta cifra desmonta de manera contundente el mito de que el calor o la orografía son barreras infranqueables para los ciclistas en esta región.

Mayo

La medición se realizó el pasado mes de mayo, en condiciones climáticas extremas, que alcanzaron los 41 grados centígrados con una humedad relativa del 40 por ciento.

El operativo contó con la participación de 66 voluntarios, quienes se apostaron en puntos clave del norte, sur, oriente y poniente de la ciudad desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, logrando una muestra representativa de la movilidad real.

Los cruceros fueron seleccionados por su mezcla de infraestructura ciclista, altas velocidades y riesgo vial para tener un panorama equilibrado.

Los datos, que estarán disponibles en una base abierta para su análisis y descarga a través de la biblioteca de Misión Cero, revelaron que el 46 % de las personas encuestadas utiliza la bicicleta a diario.

Más allá del uso deportivo o recreativo, la mayoría de los viajes registrados son de carácter cotidiano como ir a la tienda, realizar mandados, acudir al trabajo o trasladar a los hijos a la escuela.

Tuxtla Gutiérrez se posiciona como una ciudad con un potencial ciclista real, y las autoridades estatales se comprometieron a utilizar esta línea base para diseñar políticas públicas que fomenten la movilidad activa y segura.