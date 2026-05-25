Contadores, pieza clave para la economía

Cada 25 de mayo se celebra en México el Día del Contador Público, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes se encargan de administrar, analizar y vigilar las finanzas de empresas, instituciones y contribuyentes, en un contexto donde las obligaciones fiscales y económicas son cada vez más complejas. En Chiapas, colegios de contadores impulsan capacitación y actualización permanente del gremio.

Antecedentes

La conmemoración tiene su origen en 1907, cuando Fernando Diez Barroso presentó y aprobó el primer examen profesional de contabilidad en el país, obteniendo el título de Contador de Comercio en la entonces Escuela Superior de Comercio y Administración.

Años después, en 1925, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció de manera oficial la profesión bajo el nombre de contador público.

Desde entonces, la fecha se convirtió en un símbolo para el gremio contable mexicano, cuya labor es considerada fundamental para el funcionamiento económico tanto del sector privado como de las instituciones públicas.

En la actualidad, los contadores no solo realizan declaraciones fiscales o auditorías, sino que también participan en la planeación financiera, el cumplimiento tributario, la administración de empresas y la transparencia en el manejo de recursos.

Espacios

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, fundado en 1923, es uno de los principales organismos encargados de agrupar y certificar a los profesionistas del área en el país.

Actualmente integra decenas de colegios y asociaciones estatales que promueven capacitación, ética profesional y actualización constante frente a los cambios fiscales y financieros.

Sector importante en el estado

En Chiapas, el gremio también cuenta con el Colegio de Contadores Públicos A.C. fundada en 1975.

Se trata de una asociación que agrupa a Contadores Públicos de Tuxtla Gutiérrez, federada al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y al Colegio de la Región Centro Istmo Peninsular.

Además de colegios establecidos en municipios como San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula, los cuales realizan actividades académicas, cursos de actualización y encuentros profesionales para fortalecer la preparación de los contadores en la entidad.

La presencia de estos colegios es relevante debido a que permiten mantener estándares éticos y técnicos dentro de una profesión que tiene impacto directo en la economía formal, el cumplimiento tributario y la toma de decisiones empresariales.

Profesión con demanda

De acuerdo con datos oficiales, en México y Chiapas, existen miles de personas dedicadas al área contable y financiera, mientras que la profesión continúa siendo una de las más demandadas dentro del ámbito administrativo y fiscal.

Además, el papel del contador ha evolucionado más allá de los números. Hoy también es un asesor estratégico para empresas, emprendedores y trabajadores independientes que requieren orientación ante las constantes modificaciones fiscales y económicas del país.