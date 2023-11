Contadores proponen las reformas fiscales

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que agrupa a 60 colegios en todo el país, incluyendo el de Chiapas, continúa promoviendo una propuesta de reforma fiscal que plantea modificar algunas regulaciones que hoy en día existen, buscando que se actualicen los topes en la inversión de automóviles, en pago de colegiaturas o que los medicamentos sean deducibles.

Laura Grajeda, presidenta del instituto, comentó que si bien sabían desde hace un par de meses que no habría ninguna miscelánea fiscal para el siguiente año, el compromiso del gremio es servir y proponer planteamientos que consideran oportunos para mayores beneficios, así como un padrón más grande de contribuyentes con piso parejo.

La propuesta fue presentada previo al 17 de octubre, fecha en que se llevaría a cabo la primera sesión de los diputados federales para revisar el paquete económico 2024, pues si no se discutía una reforma fiscal, podía incluirse dentro de la ley de ingresos como parte de los estímulos fiscales.

Certeza jurídica

Propone seguridad y certeza jurídica en varios temas como el dictamen fiscal, para que la fecha no sea el 15 de mayo sino el 15 de julio, con la finalidad de no afectar al contador público, debido a que si existe un indicio de delito fiscal por parte de una empresa, que es auditada por los contadores públicos, esta no sea un delito penal porque ellos no revisan el 100 %.

También plantean una deducción inmediata que promueva que todos los nuevos emprendedores y nuevas empresas que se generen no tengan una carga impositiva desde el primer mes en que están operando.

Asimismo, si en caso existe una inversión en equipo o maquinaria para que puedan deducirlo de manera inmediata, de modo que ello promueva y difiera el pago de los impuestos para que esos nuevos negocios puedan persistir más tiempo, porque se sabe que el promedio de vida de las nuevas empresas en México es de tres años.

También en deducciones personales, debido a que se sabe que desde hace 10 años, cuando se tuvo una reforma fiscal que abarcó, además, 11 reformas estructurales que modificaron muchas cosas, la cual no tuvo el resultado que se esperaba en cuestión de recaudación.

Por otro lado, han tenido la oportunidad de dar a conocer sus propuestas a diferentes legisladores y legisladoras, para seguir promoviendo planteamientos técnicos y necesidades para generar una cultura contributiva.